Annesi ölen kuzuya evinde bakıyor

Manisa'da hayvancılıkla uğraşan Ay, doğum sonrası annesi ölen kuzuyu, altına bez bağlayarak apartman dairesinde besliyor

Manisa'da hayvancılıkla uğraşan bir kadın, doğum sonrası annesi ölen kuzuya apartman dairesinde altına bebek bezi bağlayarak bakıyor.



Gazetecilere açıklama yapan Sinem Karaca Ay, şehir dışındaki çiftliklerinde 15 gün önce bir koyunun doğum yapmasının ardından öldüğünü, doğan kuzunun ise hayati tehlike atlattığını söyledi.



Hayvana diğer koyunların sahip çıkmaması üzerine hassas bakım için evine götürmeye karar verdiğini aktaran Ay, Şehzadeler ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki apartman dairesinde baktığı kuzunun kısa sürede toparlandığını söyledi.



Sinem Karaca Ay, şöyle konuştu:

"Tahirova cinsi kuzumuz şu an 15 günlük oldu, 'Benekli' ismini verdik. Tüm bakımlarını evde karşılıyoruz. Bebek bezi ile altını bağlayarak hijyen sağlıyoruz. Bir veterinerden destek alarak bakımlarını yapıyoruz. Günde 7 bebek bezi ve 2,5 litre süt tüketiyor. Bakımı aynı bir bebek gibi. Karnı acıktığı zaman göğsümüze ya da koltuk altımıza vurarak çeşitli hareketlerle acıktığını belli ediyor. Şişenin ağzına taktığımız emzik ile süt veriyoruz."



Kuzunun ailenin bir üyesi haline geldiğini, ancak biraz büyüdükten sonra çiftliğe geri götüreceklerini kaydeden Ay, daha önce de evde ördek, köpek, kedi gibi birçok yavru hayvana baktıklarını da sözlerine ekledi.