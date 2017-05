Türk turizminin başkenti bu kez doğaya ve insana yönelen kıyımlara karşı yükselen isyanın başkenti oldu...

0 0 0 0

Yusuf Yavuz

Türkiye’nin en önemli ormanlarını barındıran Antalya’da bu hafta sonu doğa katliamlarına karşı isyan yükseldi. Kentin doğusunda Manavgat’ta, batısında ise Finike ormanlarından aynı gün yükselen isyanın ortak vurgusu ise yıllardır süren vahşi yıkımın durdurulması oldu. Vahşi madenciliğe kurban edilen sedir ormanlarını korumak için yürüttüğü hukuk mücadelesi sırasında katledilen Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çifti için Türkiye’nin birçok kentinden gelerek Finike’de buluşan yaşam savunucuları büyük bir kararlılıkla doğa için verilen savaşın daha güçlü sürdürüleceği mesajını verdi. Geçtiğimiz ay 150 hektar ormanlık alanın katledildiği Manavgat’ta bir basın açıklaması yapan Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş ise Büyüknohutçu ailesinin doğayı katledenlere karşı yürüttüğü mücadele yüzünden öldürüldüğünü savunarak bölgedeki orman kıyımının hesabının sorulacağını dile getirdi.



TURİZMİN BAŞKENTİ ANTALYA HAFTASONU İSYANIN BAŞKENTİYDİ

Türkiye’nin turizm başkenti olarak tanınan Antalya’da hafta sonu adeta isyanın başkenti oldu. Türkiye’nin en önemli orman varlığına sahip kentlerinin başında gelen, ancak orman zenginliğinin aynı ölçüde saldırı altında bulunduğu Antalya’nın iki ayrı ilçesinde doğaya ve doğayı korumak için mücadele eden iki insanın canına yönelen katliamlara karşı isyan yükseldi.



BÜYÜKNOHUTÇU CİNAYETİNE TEPKİ İÇİN FİNİKE’DE BULUŞTULAR

Türkiye’nin dört bir yanından gelerek Finike’de buluşan yaşam savunucuları, bölgedeki sedir ormanları ve tarım alanlarını korumak için yıllardır yürüttüğü ve bu alanda büyük başarılara imza attığı sırada dağ evinde vahşi bir cinayete kurban giden Ali Ulvi Büyüknohutçu ve eşi Aysin Büyüknohutçu’nun mücadelesine sahip çıktılar.



MERMER OCAKLARININ BULUNDUĞU ALANDA BASIN AÇIKLAMASI

9 Mayıs akşamı öldürülen Büyüknohutçu çifti cinayetini protesto eden yaşam savunucuları, Finike’de mermer ocaklarının bulunduğu alanda ortak bir basın açıklaması yaptı. Grup adına İsmail Akyıldız ve Göknur Yumuşak’un okuduğu basın açıklamasında, şöyle denildi:



‘DOĞA İÇİN VERDİĞİMİZ SAVAŞI DAHA GÜÇLÜ SÜRDÜRECEĞİZ’

“Ülkenin her yerinden gelen bizler, Aysin ve Ali Ulvi arkadaşlarımızı, genişleyerek büyüyen mücadelemizde inadına ve ebediyen yaşatmak için bir araya geldik. İnadına, her seferinde doğa için verdiğimiz savaşı çoğalarak ve daha güçlü olarak sürdüreceğiz. Çünkü doğa savunucularını hedef alan kurşunların bizi, yani mücadeleyi bitirmeye azmettiğini biliyoruz.



ASLINDA BU SOFRAMIZDAKİ EKMEĞİ, ALDIĞIMIZ NEFESİ SAVUNMAK

Biz, neye karşı savaştığımızı neden her gün daha fazla, daha fazla çoğalmak zorunda olduğumuzu da biliyoruz. Aysin ve Ali Ulvi’yi ekoloji mücadelemizde ebediyen yaşatma hedefimizde başarıya ulaşmamızın bir diğer önemli şartı da, doğayı korumak için sergilediğimiz bu kararlı duruşa geniş halk kitlelerini de dahil etmektir. Ne zaman ki doğayı savunmanın aslında soframızdaki ekmeği, soluduğumuz nefesi, gelecek nesilleri savunmak olduğunu halka anlatabiliriz, ancak o zaman eko-sistemin asli ve nihai savunucularını harekete geçirebiliriz.”



AYNI SAATLERDE MANAVGAT’TAN DA İSYAN YÜKSELDİ

Aynı saatlerde kentin doğusunda, Manavgat’ta bir araya gelen Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı ve sendika yöneticileri, geçtiğimiz ay bölgede yaşanan 150 hektarlık orman arazisinde ağaçların kesilerek arazi açılmasıyla ilgili basın açıklaması yaptı.



AĞAÇLARI ÖNCE KESTİLER ARDINDAN DA KÖKLERİNİ SÖKTÜLER

Manavgat’a bağlı Yukarı Işıklar, Evrenler Yavşı ve Salur köylerindeki orman arazilerinde 19 noktada ve yaklaşık 150 hektara varan alanda ağırlığı kızılçam olan ağaçlar önce kesilmiş, ardından ise kökleri sökülerek yok edilmişti. Arazi açmak için yapıldığı ve yöredeki bazı köy muhtarlarının da adının karıştığı öne sürülen akıl almaz orman yağması hakkında soruşturma başlatıldı.



TAŞ OCAKLARINA KARŞI MÜCADELE ETTİKLERİ İÇİN ÖLDÜRÜLDÜLER

Geçtiğimiz Nisan ayında yaşanan orman yağmasını yargıya taşıdıklarını kaydeden Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Manavgat’ta yaptığı basın açıklamasında, “Geçmişte doğa mücadelesine önderlik eden değerli arkadaşımız Ali Ulvi Büyüknohutçu ve eşi Aysin Büyüknohutçu hunharca katledildi. Bu katliamı öncelikle şiddetle kınıyoruz. Ülkemizde yürütülen siyaset ne yazık ki bu alanda vahşi kapitalizmin karı, rantı uğruna doğanın katledilmesinin çok açık örnekleriyle dolu. Bu iki çok değerli mücadele insanının katledilişinin altında yatan gerçek de bu bölgede hukuk dışı doğayı katleden taş ocaklarına karşı yürüttükleri mücadele olmuştur” dedi.



‘SÖMÜRÜ VE KATLİAMDA İKTİDARIN 15 YILLIK SİCİLİ OLDUKÇA KABARIK’

“Bu katliam ne ilk, belki ne de son olacak” ifadelerini kullanan Durmuş, “Sorun, temelde bizlerdedir. Hepimiz biliyoruz; kapitalist sistem, varlığını iki temel üzerinden sürdürüyor. Birincisi emek sömürüsü, bir diğeri de doğal varlıkları katlederek. Ne yazık ki ülkemizi 15 yıldır yöneten AKP iktidarının bu konuda sicili oldukça kabarık ve bozuktur. Değerli Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu’yu saygı ve rahmetle anıyorum. Işıklar içinde yatsın diyorum. Bu katledilişin hesabı mutlaka sorulacaktır” diye konuştu.



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVİ ORMANLARI KORUMAK

Bölgenin doğasının sadece taş ocaklarıyla katledilmediğine dikkati çeken Durmuş, Manavgat’taki ormanların da devasa bir saldırı ile karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

“13 Nisan 2017 tarihinde teknik bir heyetle bu alanda yaptığımız inceleme sonucu 150 hektar alanın tamamen tahrip edildiğini ve üzerindeki binlerce metreküp ağacın kesilip kaçırıldığına tanık olduk. Bu yetmezmiş gibi 30 güne yakın kesintisiz süre iki ekskavatörün alanda kesilen ağaçların köklerini sökmesi ve idare tarafından bu saldırıya müdahale edilmemesi bir başka zuldür. Orman Genel Müdürlüğü ve bağlı kuruluşların temel görevi ormanların korunması olmasına rağmen bu tahribat yapılırken hiç bir müdahalenin yapılmaması, görevin kötüye kullanılmasıdır.



‘YARGIYA BAŞVURDUK, 5 MÜFETTİŞ İNCELEME YAPIYOR’

Tarım Orman-İş Sendikası olarak bu konuda yetkililere ve yargıya başvurduk. Şu anda Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'nde bu tahribatın yapıldığı yerlerde 5 müfettiş tarafından inceleme ve araştırma devam etmektedir. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Eğer bu konuda bir şeylerin üzeri örtülmek istenirse, bilin ki ilgililerden sonuna kadar hesap sorulmasını, görevini kötüye kullanan kurum yetkililerinin yargı önüne çıkarılmasını sağlayacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.



‘GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANANLAR KURUMDAN EL ÇEKTİRİLSİN’

Sendika olarak yıllardır temsil ettiğimiz kamu emekçilerinin hak ve özgürlüklerini savunurken, aynı meslektaşlarımızın böyle bir kumpasın içinde olmasını da asla kabul etmiyoruz. Görevini kötüye kullanan kamu görevlilerinin derhal kurumdan el çektirilmesini istiyoruz. Buradan yetkilileri tekrar uyarıyoruz; lütfen gereğini yapın. Yapmazsanız bunun hesabını sonuna kadar soracağız.”