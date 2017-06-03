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Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın

Belek Turizm Merkezi'nde faaliyet gösteren otelin hamam ve saunasında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 personel hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın

Antalya'da 5 yıldızlı otelde çıkan yangında 3 personel dumandan etkilendi.

Belek Turizm Merkezi, Boğazkent Mahallesi'ndeki otelin hamam ve saunasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Otel müşterileri, tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Dumandan etkilenen otel çalışanları Perihan Sarıca, Kader Alpar ve Ahmet Yıpramaz, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
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