Antalya'da aranan 15 kişi yakalandı

"FETÖ/PDY terör örgütü mensubu olmak", "Uyuşturucu ticareti yapmak, devlet büyüklerine hakaret" suçlarından aranan iki kişinin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli yakalandı, 7'si tutuklandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, "FETÖ/PDY terör örgütü mensubu olmak", "Uyuşturucu ticareti yapmak, devlet büyüklerine hakaret" suçlardan aranan iki kişinin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Manavgat'ta aranan şahısların yakalanmasına yönelik ilçe genelinde 50 ayrı adreste arama yapıldı.



"Hakaret", "uyuşturucu ticareti yapmak", "devlet büyüklerine hakaret", "FETÖ/PDY terör örgütü mensubu olmak”, "Memura mukavemet", "Mala zarar verme" gibi suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı.

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