Otel işletmecisi ile müşteri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otel işletmecisiyle müşteri arasında çıkan kavgada bir kişi öldü.



Güllerpınarı Mahallesi Büyük Otel Sokağı'ndaki otelde konaklayan M.A.K. ile otelin işletmecisi Erol Yiğit (48) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.K. yanında buldurduğu bıçakla Erol Yiğit'i göğsünden yaraladı.



Aldığı bıçak darbeleriyle Yiğit yere yığılırken, M.A.K. ise kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yiğit, hastaneye sevk edildi. Yiğit, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Polis, çevredeki kamera kayıtlarını inceleyerek kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.