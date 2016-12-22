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Antalya'da eğitime kar engeli

Antalya'da eğitime kar engeli
 Antalya'nın Alanya ilçesinde kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitimin yapıldığı 5 okul bir gün tatil edildi. 

İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı 5 bölgedeki okulda eğitime kar molası verildiğini söyledi.

Er, öğrenci, veli ve servis araçlarının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için bir günlük tatil kararı aldıklarını belirterek, "Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa İlkokulu ve ortaokulu, Güzelbağ İlkokulu ve ortaokulu, Kestel Akdeniz İlkokulu ve ortaokulu ve Dereköy İlkokulu ve ortaokulu, Tırılar İlkokulu ve ortaokulu, 22 Aralık Perşembe günü, bir günlüğüne tatil olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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