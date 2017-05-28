İki esnaf grubu arasında çıkan kavgada silahla vurularak yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Antalya'da iki esnaf grubu arasında çıkan kavgada silahla vurulan 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Aksu ilçesindeki Kundu Turim Merkezi'nde yeni yapılan "Orion Pazar" isimli çarşıda iki grup arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga eden esnaftan bazıları gözaltına alınarak Kundu Polis Merkezi'ne götürüldü.



Kavgaya karışanların yakınları, bir süre sonra polis merkezi önünde toplandı. Burada da yaklaşık 50 kişilik iki grup arasında kavga meydana geldi. Kavgada silahla vurulan Özgür Tunç ve Mustafa Tunç yaralandı. Olaya müdahale eden polisler kavga edenleri ayırdı. 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.