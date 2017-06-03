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Antalya'da ev yangını

Elektrik panosundan çıkan yangında dumandan 3'ü çocuk 6 kişi etkilendi.

Antalya'da ev yangını

Antalya'da çıkan ev yangınında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 6 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi. 

Alınan bilgiye göre, Üçgen Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Panoda ufak çaplı patlamalar meydana geldi. Apartmanın 3. katında oturanlar, patlama sesleri üzerine Mustafa Şahin'e ait dairenin kapısını açınca içeriye duman doldu.

Dumandan Özgür Yanık (6), Mert (7), Miray (1) ve Sibel Yeşilbaş ile Ümran ve Sultan Şahin etkilendi.

Evdekilerin yardım istemesi üzerine mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polise bildirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle dumandan etkilenen 3'ü çocuk 6 kişiyi tahliye etti.

Yangın, yarım saat süren çalışmayla söndürüldü. 

Dumandan etkilenenler, olay yerine gelen ambulanslarda tedavi edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #çocuk #yangın #elektrik panosu #ev yangını #antalya
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