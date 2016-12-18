Antalya'da LPG sızıntısı paniğe neden oldu

Antalya'da bir süre önce kapatılan akaryakıt istasyonundaki LPG tankından sızan gaz, paniğe neden oldu.

Meydan Kavağı Mahallesi Aspendos Bulvarı'nda atıl durumdaki akaryakıt istasyonunda bulunan yakıt tankının vanasını hırsızlık amacıyla sökmeye çalışan kişi ya da kişiler, gaz sızıntısı olunca olay yerinden kaçtı.

İstasyondaki sızıntıyı fark eden çevredekiler, durumu yetkililere haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bulvarı çift yönlü trafiğe kapatarak, araçların geçişine ve çalıştırılmasına izin vermedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve AFAD ekipleri, çevrede önlem aldı. Ekipler, elektrik ve doğalgazı kesti.

Tedbir amaçlı bölgedeki bazı ev, iş yerleri ile bir otel boşatıldı.

Olay yerine gelen uzman ekip, yaklaşık 3 saat sonra vanayı kapatarak gaz sızıntısını önledi. İtfaiye ekipleri, tedbir amacıyla akaryakıt istasyonu ve bulvara su sıktı.

Bulvar, çalışmaların tamamlanmasının ardından 3,5 saat sonra ulaşıma açıldı.

Mahalle sakinleri, daha önce de hurdacıların akaryakıt istasyonunun bazı malzemelerini çaldığını öne sürerek, bu nedenle zaman zaman gaz sızıntısı yaşandığını belirtti.