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Antalya'da otelde beşikten düşen bebek öldü

 Antalya'da otelde beşikten düşen 6 aylık bebek hayatını kaybetti.

Antalya'da otelde beşikten düşen bebek öldü

 Antalya'da otelde beşikten düşen 6 aylık bebek hayatını kaybetti.

Kumluca ilçesinde 5 yıldızlı bir otele tatile gelen Suriye uyruklu Heider Al-Hakim, eşiyle kaldıkları odada 6 aylık bebeklerinin beşikten düşmesi üzerine görevlilerden yardım istedi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Al-Hakim adlı bebek ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Bebek buradaki müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Alman vatandaşı olduğu öğrenilen ailenin bebeğin cenazesini teslim alarak Berlin'e götürüp, burada defnedecekleri kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #suriyeli #beşikten düşen bebek #alman turist
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