Antalya'da otelde beşikten düşen 6 aylık bebek hayatını kaybetti.

Antalya'da otelde beşikten düşen 6 aylık bebek hayatını kaybetti.



Kumluca ilçesinde 5 yıldızlı bir otele tatile gelen Suriye uyruklu Heider Al-Hakim, eşiyle kaldıkları odada 6 aylık bebeklerinin beşikten düşmesi üzerine görevlilerden yardım istedi.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Al-Hakim adlı bebek ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Bebek buradaki müdahelelere rağmen kurtarılamadı.



Alman vatandaşı olduğu öğrenilen ailenin bebeğin cenazesini teslim alarak Berlin'e götürüp, burada defnedecekleri kaydedildi.