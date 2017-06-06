Antalya'da otelde beşikten düşen 6 aylık bebek hayatını kaybetti.
Kumluca ilçesinde 5 yıldızlı bir otele tatile gelen Suriye uyruklu Heider Al-Hakim, eşiyle kaldıkları odada 6 aylık bebeklerinin beşikten düşmesi üzerine görevlilerden yardım istedi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Al-Hakim adlı bebek ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Bebek buradaki müdahelelere rağmen kurtarılamadı.
Alman vatandaşı olduğu öğrenilen ailenin bebeğin cenazesini teslim alarak Berlin'e götürüp, burada defnedecekleri kaydedildi.
Antalya'da otelde beşikten düşen 6 aylık bebek hayatını kaybetti.
Antalya'da otelde beşikten düşen 6 aylık bebek hayatını kaybetti.