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Antalya'da pencereden düşen çocuk öldü

Antalya'da 4'üncü kattaki evin penceresinden düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Antalya'da pencereden düşen çocuk öldü

Antalya'da 4'üncü kattaki evin penceresinden düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Finike ilçesinin Sahilkent Orta Mahallesi'nde yaşayan İbrahim ve Duygu Özkara çiftinin ikinci çocukları 2,5 yaşındaki Mehmet Özkara, evlerinin açık penceresinden düştü.

Bu sırada çocuğunun düştüğünü fark eden anne Duygu Özkara, 112 Acil Servise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibince Finike Devlet Hastanesine oradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Mehmet Özkara, hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yüksekten düşme #pencere #çocuk
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