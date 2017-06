Ramazan ayını fırsata çevirmek isteyen sahtekarlar, Antalya'da iş başında. Piyasa fiyatının altında sattığı ürünlerle orta gelirli vatandaşlara alışveriş imkanı tanıyan Et ve Süt Kurumu'nun sahte bayisi açıldı.

Vatandaşlar Ramazan sofralarında et ürünü tüketmek istedi, fırsatçılar harekete geçti. Sahtekarların yaptığı bu kadarı da olmaz dedirtti.



Piyasaya göre ucuz et sattığı için mağazalarında uzun kuyruklar oluşan Et ve Süt Kurumu'nun Antalya'da sahtesi ortaya çıktı.



Sahtekarlar kurumun ismi ve logosuyla Antalya'nın farklı noktalarına sahte şubeler açtı. Vatandaşlara et sattı.



Et ve Süt Kurumu'ndan da konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Antalya ilinde farklı adreslerde Kurumumuz ismini ve logosunu kullanmak suretiyle faaliyet gösteren mağazalar olduğu tespit edilmiştir. Antalya ilinde Kurumumuza ait satış mağazası ya da franchising bayisi bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.



ulusalkanal.com.tr