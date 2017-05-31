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Antalya'da tır ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

Manavgat ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Antalya'da tır ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Abdullah B'nin kullandığı 31 PF 351 plakalı tır, Taşağıl Kavşağı'nda, Nafi Kamacı idaresindeki 07 VEE 61 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyondan fırlayan Kamacı, devrilen tırın altında kalarak yaşamını yitirdi. Vinç yardımıyla kaldırılan tırın altından çıkartılan Kamacı'nın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Tır şoförü Abdullah B, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza nedeniyle Manavgat-Antalya yönü araç trafiğine yaklaşık bir saat kapatıldı, trafik akışı Taşağıl yolundan kontrollü olarak sağlandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #manavgat
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