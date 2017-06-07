Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi D-400 karayolunda S.A. yönetimindeki 07 MPL 56 plakalı tıra, aynı yönde seyreden Halil İbrahim Arslan (19) idaresindeki 07 HDV 17 plakalı otomobil arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Arslan olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan bulunan Sevcan Güler yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Manavgat ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.