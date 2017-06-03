Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki silahlı kavgada ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından dün silahla vurularak yaralanan Dilem Ö, Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Saldırıda ağır yaralanan Aniye İçoğlu'nun Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi ise sürüyor.



Dün, Tacit Ö. (46), gelecek ay boşanma davası görülecek eşi Dilem Ö. ile barışmak için Hurma Mahallesi 256 Sokak'taki siteye gitmiş, barışmak istememesi üzerine bir yıl önce evlendiği eşi, kayınvalidesi, kayınpederi ve baldızına tabancayla ateş etmişti.



Zanlının maden mühendisi kayınpederi Mevlüt ve baldızı Bilen İçoğlu olay yerinde ölmüş, kayınvalidesi Aniye İçoğlu ile eşi Dilem Ö. ağır yaralanmıştı. Olayda yaralanan Tacit Ö, tedavi için gittiği özel hastanede yakalanmıştı.