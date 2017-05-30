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Antalya'daki feci kazada yürek yakan detay

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde oturan 38 yaşındaki Hakan Okudan, motosikletinin bir araçla çarpışması sonucu yaşamını yitirdi. Okudan'ın, kısa süre sonra 2'nci kez baba olmaya hazırlandığı belirtildi.

Antalya'daki feci kazada yürek yakan detay

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında D-400 karayolu Genpa kavşağında meydana geldi. 48 yaşındaki Fatih G. yönetimindeki 07 LIZ 52 plakalı hafif ticari araç ile Hakan Okudan yönetimindeki 07 YNK 33 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada, kasksız motosiklet sürücüsü Hakan Okudan ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Hakan Okudan, ambulansla götürüldüğü Serik Devlet Hastanesi'ne müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer sürücü Fatih G. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Serik'te kuruyemiş dükkanı işleten evli 1 çocuk babası Hakan Okudan'ın bir banka şubesinde çalışan eşinin 9 aylık hamile olduğu ve ikinci bebeklerini dünyaya getirmek için gün saydığı belirtildi. Hakan Okudan'ın, Serik Devlet Hastanesi'nde yapılacak otopsinin ardından bugün öğle vakti Serik Merkez Mezarlığı'na defnedileceği kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #serik
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