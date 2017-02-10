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Antalya'daki gece kulübüne silahlı saldırı davası

Saldırıyla ilgili davada 4'ü tutuklu 8 sanığın yargılanmasına başlandı

Antalya'daki gece kulübüne silahlı saldırı davası

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili, aralarında milli güreş antrenörünün de bulunduğu 4'ü tutuklu 8 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Hikmet ve İbrahim Tuğsuz, Sezgin Bingör, Ahmet Kapucu ile tutuksuz yargılanan Tarık Dilek, Ercan Çarıklıoğlu, Yusuf Tuğsuz, Şükrü Barış, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklardan güreş antrenörü Hikmet Tuğsuz, kimseye yönelik silahlı saldırı gerçekleştirmediklerini, kendilerine iftira atıldığını öne sürdü.

Saldırının gece kulübü sahipleri ve çalışanlarının husumetli olduğu başka gruplar tarafından yapılmış olabileceğini savunan Tuğsuz, tahliyelerini talep etti.
Gece kulübü çalışanlarından Ahmet Kara ise Hikmet Tuğsuz ve diğer sanıklarla aralarında husumet olmadığını, saldırıyı başında kar maskesi bulunan kişilerin gerçekleştirdiğini söyledi.

Sanıkların tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Muratpaşa ilçesinde geçen yıl 25 Nisan'da gece kulübüne av tüfeğiyle düzenlenen saldırıda 3 kişi yaralanmış, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 4'ü tutuklanmıştı.

İddianamede 4 tutuklu sanık hakkında "tehdit", "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdite azmettirme", "silahla kasten yaralamaya azmettirme", "kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçlarından müebbet hapis cezası isteniyor.

Tutuksuz sanıklar hakkında ise "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçundan para cezası talep ediliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kasten İnsan Ödürmeye Teşebbüs #Hikmet Tuğsuz #hapis cezası #dava #antalya
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