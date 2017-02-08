Antalya'daki “inşaatçı cinayeti“ davası

Döşemealtı ilçesinde 70 yaşındaki inşaat işçisi Ünal Duran'ın av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili duruşmaya devam edildi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 70 yaşındaki inşaat işçisi Ünal Duran'ın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sanık Rifat Çınar'ın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Rifat Çınar, avukatı ve yakınları katıldı. Sanık Çınar duruşmadaki savunmasında, Duran ile Döşemealtı ilçesinde bir inşaat şantiyesinde birlikte çalıştığını ve bazı işçilerle birlikte Duran ile aynı evde kaldıklarını belirtti.

Duran ile arasında bazı tartışmalar yaşadığını ve kendisini sürekli tehdit ettiğini iddia eden Çınar, ayrıca Duran'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Sanık Çınar, 28 Haziran 2016'da işten ayrılarak Kütahya'ya gittiğini, Duran'ı öldürmeye karar verdiğini söyledi. Çınar, kararı doğrultusunda babasına ait av tüfeğiyle Antalya'ya döndüğünü kaydetti.

Çınar, öldürmeye karar verdiği Duran'ı inşaat şantiyesine giden güzergahta beklediğini anlattı. Duran'ın içinde bulunduğu aracı yolda durdurup av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğünü belirten sanık Çınar, Kütahya'ya gitmeye çalıştığı sırada otobüste yakalandığını ifade etti.

Çınar, üzgün ve pişman olduğunu kaydetti.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 27 Mart'a ertelendi.



Olay

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan Rifat Çınar, 29 Haziran 2016'da inşaat işçisi Ünal Duran'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle "tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.