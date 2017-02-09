Antalya'daki “şantaj“ davasında karar

Mobilya yaptırma bahanesiyle eve çağırdıkları E.K'ya fotoğraflarını çektikten sonra şantaj yaptıkları iddiasıyla yargılanan 6 sanığa 3 yıl 4 ay ile 11 yıl 9 ay 20 gün arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde mobilya yaptırma bahanesiyle eve çağırdıkları E.K'ya, fotoğraflarını çekerek şantaj yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3'ü tutuklu 6 sanık, 3 yıl 4 ay ile 11 yıl 9 ay 20 gün arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.



Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar E.B, M.E.T. ve S.A. ile tutuksuz yargılanan T.Y, T.S, V.A, avukatları ve yakınları katıldı.

Davacı E.K, zor günler geçirdiğini belirterek, sanıklardan şikayetçi oldu.



Sanıklardan E.B. ise kendilerine iftira atıldığını savunarak, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan E.B, M.E.T. ve S.A'yı, "cinsel istismar", "hürriyetten yoksun bırakma" ve "yağma" suçlarından 11 yıl 9 ay yirmişer gün hapis cezasına çarptırdı.

Tutuksuz sanıklardan T.Y'ye, "yağma" ve "hürriyetten yoksun bırakma" suçlarından 10 yıl 10 ay, T.S'ye, "yağmaya teşebbüs" suçundan 3 yıl 4 ay, V.A'ya da aynı suçtan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde geçen yıl mart ayında mobilya yaptırma bahanesiyle eve çağrılan E.K, 6 zanlı tarafından fotoğraflarının çekildiğini ve şantaja uğradığını iddia ederek şikayette bulunmuştu. Gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutuklanmış, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.