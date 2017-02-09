Bahçeli ve Yıldırım görüşmesi bitti
Bahçeli ve Yıldırım görüşmesi bitti
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması
Çanakkale'de deprem
Çanakkale'de deprem
Merkez Bankası'ndan flaş açıklama
Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Antalya'daki “şantaj“ davasında karar

Mobilya yaptırma bahanesiyle eve çağırdıkları E.K'ya fotoğraflarını çektikten sonra şantaj yaptıkları iddiasıyla yargılanan 6 sanığa 3 yıl 4 ay ile 11 yıl 9 ay 20 gün arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi

Antalya'daki “şantaj“ davasında karar

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde mobilya yaptırma bahanesiyle eve çağırdıkları E.K'ya, fotoğraflarını çekerek şantaj yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3'ü tutuklu 6 sanık, 3 yıl 4 ay ile 11 yıl 9 ay 20 gün arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar E.B, M.E.T. ve S.A. ile tutuksuz yargılanan T.Y, T.S, V.A, avukatları ve yakınları katıldı.
Davacı E.K, zor günler geçirdiğini belirterek, sanıklardan şikayetçi oldu.

Sanıklardan E.B. ise kendilerine iftira atıldığını savunarak, beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, sanıklardan E.B, M.E.T. ve S.A'yı, "cinsel istismar", "hürriyetten yoksun bırakma" ve "yağma" suçlarından 11 yıl 9 ay yirmişer gün hapis cezasına çarptırdı.
Tutuksuz sanıklardan T.Y'ye, "yağma" ve "hürriyetten yoksun bırakma" suçlarından 10 yıl 10 ay, T.S'ye, "yağmaya teşebbüs" suçundan 3 yıl 4 ay, V.A'ya da aynı suçtan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde geçen yıl mart ayında mobilya yaptırma bahanesiyle eve çağrılan E.K, 6 zanlı tarafından fotoğraflarının çekildiğini ve şantaja uğradığını iddia ederek şikayette bulunmuştu. Gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutuklanmış, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #şantaj #mahkeme kararı #hapis cezası #dava
banner863
Önceki Haber
Üniversite senatosu Samsunspor formasıyla toplandı
Sonraki Haber
En iyi Belçikalı futbolcu De Bruyne
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.