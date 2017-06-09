"Çocuklar, arkadaşlarınızla sokakta oynayın, ilişki kurun, sosyalleşin. Teknolojiyi kullanmak güzel ama teknolojinin kölesi olmak doğru değil, teknoloji sizi esir almasın"

Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur'da, 2016-2017 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle okullarda öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Antalya merkez ve ilçelerinde 442 bin öğrenci karnelerini aldı.

Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi İlkokulu'ndaki törene katılan Vali Münir Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, öğrencilere karnelerini ve bazı hediyeler verdi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Vali Karaloğlu, çocukların köylere giderek doğayla buluşmasını, hayvanları sevmesini ancak telefondan uzak durmasını istedi.

"Çocuklar, arkadaşlarınızla sokakta oynayın, ilişki kurun, sosyalleşin. Teknolojiyi kullanmak güzel ama teknolojinin kölesi olmak doğru değil, teknoloji sizi esir almasın." ifadesini kullanan Karaloğlu, tatilde uzun süre bilgisayarın başında durulmaması gerektiğini belirtti.

Yorucu bir eğitim öğretim yılının son gününde olduklarını dile getiren Karaloğlu, öğrencilere yaz döneminde dinlenmeleri, zaman zaman kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.



Muğla

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Vali Recai Güreli İlkokulu'ndaki törende öğrencilere karne ve hediyelerini, Kaymakam Caner Yıldız ile protokol üyeleri verdi.

Yıldız, teşekkür ve takdir belgesi alan öğrencileri tebrik etti. Karnesi zayıf öğrencilerin ailelerine seslenen Yıldız, notların telafi edilebileceğini, bu nedenle ailelerin çocuklarının yanlarında olması gerektiğini belirtti.

Törende, öğrencilere İl Muğla Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan ve tatilde neler yapabileceklerini anlatan mektup ile kitap hediye edildi.

Muğla'da 2016-2017 eğitim öğretim yılında 12 bin 82 öğretmenin görev yaptığı okullarda, 13 bin 748'i okul öncesi olmak üzere toplam 147 bin 557 öğrenci karne aldı.



Isparta

Isparta'daki okullarda eğitim gören 82 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu'nda düzenlenen törene, Vali Şehmus Günaydın, İl Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker ve protokol üyeleri katıldı.

Vali Günaydın, öğrencilere karne ve hediyelerini vererek, tatilde kitap okumalarını ve dinlenmeleri tavsiye etti.

Tören, halk oyunları gösterisiyle sona erdi.



Burdur

Burdur Şehit Akif Altay Ortaokulu'ndaki törene, Vali Şerif Yılmaz, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru Akif Altay'ın annesi Fadime ve eşi Gülsüm Altay ile yakınları katıldı.

Vali Yılmaz, yaptığı konuşmada, Burdur'un eğitim altyapısı en iyi iller arasında yer aldığını kaydederek, "Okul, veli, öğrenci üç ayağını sağlayıp, eğitimde başarıyı yakalamışız. Çocukların karnelerinde eksik olabilir. Karneler sadece notlarla ilgili öğretmenlerimizin değerlendirmesidir. Çocuklarımızın kişilikleriyle ilgili değerlendirme değildir." dedi.

Tatilde öğrenciler için yaz okullarının açıldığını ifade eden Yılmaz, çocukların değişik branşlarda etkinliklere katılabileceğini söyledi.

Gençlerin devletin kontrolünde verilen imkanlardan istifade etmesini isteyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ne çektiysek bundan çektik. Merdiven altı din eğitimi yapıldı bu ülkede. Kendilerine din uydurdular, o uydurdukları dinle bu ülkeyi işgale kalkışanlar oldu. Onun için bu yaz döneminde Din İşleri Başkanlığımızın kontrolünde tüm camilerimizde yaz Kur'an kursları var. Bu ülkede bayrağını, devletini, milletini seven nesillere ihtiyacımız var. Birilerine taşeronluk yapan değil, bu ülkenin gerçek sahipleri olan gençlere, çocuklarımıza ihtiyacımız var."

Şehit polis memurunun annesi Gülsüm Altay, okulda düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere karnelerini ve hediyelerini verdi.

Protokol üyeleri tarafından öğrencilere karneleri dağıtıldı.