"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Apartman boşluğuna düşen kişi öldü

Malatya'da üçüncü kattan apartman boşluğuna düşen kişi hayatını kaydetti.

Apartman boşluğuna düşen kişi öldü

Malatya'da üçüncü kattan apartman boşluğuna düşen kişi hayatını kaydetti.

Hüseyin Akkaya (65) Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi Mutlular Sokak'ta yaşadığı binanın üçüncü katından apartman boşluğuna düştü.

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Akkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Akkaya'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #malatya #Hüseyin Akkaya #hayatını kaydetti #cenaze #apartman boşluğu #adli tıp kurumu
Önceki Haber
Aydın'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Sonraki Haber
Zonguldak'ta şüpheli ölüm
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.