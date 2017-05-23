Malatya'da üçüncü kattan apartman boşluğuna düşen kişi hayatını kaydetti.
Hüseyin Akkaya (65) Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi Mutlular Sokak'ta yaşadığı binanın üçüncü katından apartman boşluğuna düştü.
Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Akkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yalnız yaşadığı öğrenilen Akkaya'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.
Malatya'da üçüncü kattan apartman boşluğuna düşen kişi hayatını kaydetti.
Malatya'da üçüncü kattan apartman boşluğuna düşen kişi hayatını kaydetti.