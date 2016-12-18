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Arabalı vapur iskeleye çarptı: 8 yaralı

Yalova'da, İstanbul Yenikapı-Pendik seferi yapan arabalı vapurun iskeleye sert yanaşması sonucu 8 kişi yaralandı.

Arabalı vapur iskeleye çarptı: 8 yaralı

İstanbul Pendik-Yalova seferi yapan Recep Tayyip Erdoğan adlı arabalı vapur, Yalova İDO İskelesi'ne sert yanaştı.

Araçların çıkış yaptığı rampanın iskeleye vurduğu sırada yolculardan bazıları sarsılma nedeniyle merdivenlerden düştü.

Yaralanan 8 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Diğer yolcular da kısa süre panik yaşarken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı.

Daha sonra arabalı vapur boşaltıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Arabalı vapur kaza
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