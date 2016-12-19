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Aranan şahıs, özel harekatın baskınıyla yakalandı

Elazığ'da aranan bir şahıs, özel harekat timlerinin desteğiyle düzenlenen baskınla yakalandı.

Aranan şahıs, özel harekatın baskınıyla yakalandı
Olay, merkez Sarayatik Mahallesi Tanyeri Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın silahla rahatsızlık verdiği bilgisini alan polis olay yerine hareket etti. Şahsın silahlı olduğu bilgisi üzerine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekiplere, özel harekat timleri de destek verdi. Bu sırada şüpheli şahsın evden kaçtığı bilgisini alan polis, sokağı sararak arama yaptı. Özel Harekat timleri tarafından yapılan aramada, bir evin bodrum katında kanepenin arkasına saklanan şahıs yakalanarak göz altına alındı. Şüphelinin kesinleşen hapis cezası nedeniyle aranan A.B. (35) olduğu öğrenildi.
Polis merkezine götürülen şüpheli A.B.'nin yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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