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Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Ardahan'ın yüksek kesimlerine, haziran ayına birkaç gün kala kar yağdı.

Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Ardahan'ın yüksek kesimlerine, haziran ayına birkaç gün kala kar yağdı.

Kent merkezi etrafındaki dağlarda, bir süredir devam eden soğuk ve yağmurlu hava yerini kar yağışına bıraktı.

Fırat Yıldız adlı vatandaş, "Hesaplara göre bu kar yağışı normal. Artık bundan sonra yağmaz diye düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra sıcak hava olur." dedi.

Beyaz örtü ile kaplanan tepeler, güneşin çıkmasıyla erimeye başladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ardahanın yüksek kesimlerine kar yağdı
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