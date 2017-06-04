Ordu'da hayata geçirilen "Arı Sütüne Giriş, Kadın Arıcılara Kovan Desteği Projesi" ile ev hanımları arı sütü üreterek aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Türkiye'nin en fazla bal üretimi yapılan illeri arasında yer alan Ordu'da, "Arı Sütüne Giriş, Kadın Arıcılara Kovan Desteği Projesi" kapsamında, arı sürü üretimi ve hasadı, ev hanımları tarafından yapılıyor.



Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Ordu Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, 20 kadına arı sütü üretimine ilişkin iki ay eğitim verildi.



Hem uygulamalı hem de teorik eğitim alan kadınlar, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde 100 kovanda arı sütü üretimine başladı.



Uzmanlar gözetiminde arı sütünü kovanlardan toplayan kadınlar, bunları laboratuvarda kavanozlara doldurarak arı sütü hasadı gerçekleştiriyor. Arı sütü, gerekli işlemlerin ardından muhafaza altına alınıyor.



Arı sütü içeren çeşitli karışımların kilogramı 2-10 bin liraya satışa sunuluyor.



"Hedefimiz, Ordu'nun arı sütü üretiminde ilk sırayı alması"



Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Feyzullah Konak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursiyerlerin zorlu eğitimi tamamlamayı başardıklarını söyledi.



Çalışmaların, uzmanlar gözetiminde gerçekleştirildiğini belirten Konak, "Projemize dahil olan ev hanımları, arı sütü hasadı gerçekleştirerek aile bütçelerine katkı sağlama imkanı buluyor." dedi.



Konak, eğitime katılan kadınlardan bazılarının ise kendilerine ait kovanlarda hasat gerçekleştirdiğini ifade ederek, kursiyerlerin artık larva transferi ve aşılama gibi önemli konuları da yardım almadan yapabildiklerini anlattı.



Arı sütünün çok değerli bir besin olduğunu vurgulayan Konak, şöyle devam etti:



"Bu özelliğinden dolayı ülkemizde kilogramı 2 bin ile 10 bin lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunulmaktadır. Arı sütü üretiminin bundan sonra ekonomiye katkısı mutlaka daha çok olacaktır. Planlarımıza göre bir kadın üreticimiz, yıllık 5 ile 7 kilogram arasında arı sütü üretebilecek. Bunun ekonomik boyutunu düşündüğümüzde bir üreticimiz, yaklaşık 12 ile 35 bin liralık arı sütü üretmiş olacak."



Konak, projenin arıcılığa çok ciddi katkı sağlayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Arım Balık Peteğim Projesi kapsamında kurulan ve yakın zamanda faaliyete geçmesi beklenen tesislerin de arı sütü üretimine ve pazarlanmasına katkısı olacaktır. Hedefimiz, Ordu'nun arı sütü üretiminde ilk sırayı almasıdır. Bunun için de gayretli çalışmalarımızı sürdürüyoruz."



"Yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunun farkındayız"



Proje kapsamında eğitim alan Hacer Yıldırım, zorlu bir eğitim sürecinden geçtiklerini söyledi.



Enstitüde yaptıkları işlemlere ilişkin bilgi veren Yıldırım, "Uzmanların desteğiyle haftada 3 gün kovanlardan arı sütü hasadı gerçekleştiriyoruz. Çok zor bir iş olsa da işimizi severek yapıyoruz." diye konuştu.



Fatma Özyurt ise ilk başlarda zorlandığını belirterek, "Daha sonra işi öğrendim ve severek yapmaya başladım. Yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunun farkındayız." dedi.



Özyurt, arı sütü hasadının titizlik gerektiren bir iş olduğunu dile getirerek, "Kendi kovanlarımda arı sütü hasadı yaparak bu işi sürdürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



Projede görev alan kadınlar, arı sütünün satışından elde edilen gelirden pay alarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.