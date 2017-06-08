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Arkadaşlarını kurtardılar ancak kendileri boğuldu

Kahramankazan ilçesinde serinlemek için suya giren ve boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlarını kurtaran 2 çocuk boğuldu.

Arkadaşlarını kurtardılar ancak kendileri boğuldu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde serinlemek için suya giren ve boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlarını kurtaran 2 çocuk boğuldu.

İlçenin Alpagut Mahallesi'ndeki dere kenarına giden Emin Ünal (11) ile İbrahim Küçükkahraman (13) ve kız kardeşi Merve Küçükkahraman'ın (12) da aralarında bulunduğu bir grup çocuk bir süre çevrede oynadı.

Bu sırada çocuklardan biri serinlemek için dere yatağındaki suya girince boğulma tehlikesi geçirdi.
Çocuğu uzattıkları plastik boru ile kıyıya çekerek kurtardıkları sırada Emin Ünal ile İbrahim Küçükkahraman suya düşerek boğuldu.
İki çocuğun cesedi olay yerine gelen jandarma, arama kurtarma ekibindeki dalgıçlar ile sağlık görevlilerince sudan çıkartıldı.
Emin Ünal ile İbrahim Küçükkahraman'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Çocukların yakınları ile ağabeyi ölen Merve Küçükkahraman olay fenalık geçirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kahramankazan #boğulma #ankara
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