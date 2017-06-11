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Arkadaşlığın böylesi

Arkadaşlığın böylesi dedirten bir haberle devam ediyoruz. Şanlıurfa'da yaşayan 27 yaşındaki Hasan Demir adlı vatandaş, karaciğer yetmezliği olan arkadaşının babasına karaciğerinden parça vererek yaşama tutunmasını sağladı. Duyarlı vatandaş karaciğerinden parça değil sosyal mesaj vermeyi de ihmal etmedi.

Arkadaşlığın böylesi

Karaciğerinden bir parça verdi, en yakın arkadaşının babasının yaşama tutunmasını sağladı.

Harran Üniversitesi Hastanesine tedavi gören 63 Ahmet Ay adlı vatandaşa siroz teşhisi konuldu, acilen karaciğer nakli olması gerektiği söylendi.

Nakil için ailesi ve yakınlarından kimsenin dokusu uyumlu çıkmadı. Ay'ın çocukları, çevrelerinde organ bağışı yapabilecek birini aramaya başladı.

Oğlu Mehmet Ay, komşusu ve çocukluk arkadaşı olan Hasan Demir ile sohbet ederken, babasının durumunu anlattı.

Tereddüt etmeden doku testi yaptıran vefalı arkadaş, uyuşma sağlanınca karaciğerinden parça verdi.. 

Genç adamdan alınan parça, yapılan başarılı operasyonla arkadaşının babasına nakledildi. 

Doktorları iki hastanın sağlık durumunun da iyi olduğunu belirtti.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Ahmet Ay #aile #baba #parça #arkadaşlık #karaciğer
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