Arnavutköy'de zincirleme trafik kazası

Dolmuş, özel halk otobüsü ve minibüsün karıştığı kazada 7 yolcu yaralandı

Arnavutköy'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 7 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Sultangazi istikametine giden Mahir Bayraktar'ın kullandığı 34 M 0967 plakalı dolmuş, Boğazköy sapağı yakınlarında aynı yöndeki Şerafettin Çakır yönetimindeki 34 DA 1935 plakalı minibüse çarptı. Kaza nedeniyle savrulan dolmuş, önünde seyreden Dinçer Pekyen'in kullandığı özel halk otobüsüne çarptıktan sonra durabildi.



Kazada, dolmuştaki yolculardan 7'si hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Minibüs sürücüsü Şerafettin Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, sisin bir anda çöktüğünü dile getirerek, görüş mesafesi düşen dolmuş şoförünün önce kendisine, ardından da otobüse çarptığını söyledi. Çakır, kendisine çarpan dolmuşun hızının düşmesinin yaralı sayısının yükselmesini engellediğini ifade etti.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.