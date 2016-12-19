Iğdır'da, soğuk hava nedeniyle Arpaçay Irmağı'nın yüzeyi buzla kaplandı.

Ardahan'daki Çıldır Gölü'nden başlayarak Iğdır'daki Aras Nehri'ne karışan 186 kilometre uzunluğundaki Arpaçay Irmağı'nın yüzeyi buz tuttu.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü bölgede, ırmağın üzerindeki buz kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.



Yüzeyini kaplayan buzlarla kartpostallık görüntüler oluşturan Arpaçay, doğaseverlerin de ilgi odağı oldu.



Bölgeyi gezmeye gelen Cevdet Salman, "Irmağın donduğunu gördük. Çok güzel bir doğa, herkese bu olayı görmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.