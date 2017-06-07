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Arsuz Kaymakamı Sarı kaza yaptı

Korumasının kullandığı makam aracıyla Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir iftara katılmaya giden Sarı, otomobilin devrilmesi sonucu yaralandı

Arsuz Kaymakamı Sarı kaza yaptı

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir iftara katılmaya korumasının kullandığı makam aracıyla giden Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, otomobilin devrilmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaymakam Sarı, koruması polis memuru Zafer Burhan ile makam aracıyla İskenderun'daki bir iftar programına katılmak için yola çıktı.

Koruması Burhan'ın kullandığı otomobil, Arsuz Karayolu Şirinnar mevkisinde önlerine çıkan bir traktör nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, Kaymakam Sarı ve polis memuru Burhan yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardında Sarı ve Burhan'ı İskenderun'daki özel bir hastaneye kaldırdı.
Yaralı kaymakam Sarı ve koruması Burhan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Koruma Polis Memuru Zafer Burhan #Arsuz Kaymakamı Musa Sarı #Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha
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