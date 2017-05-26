Murgul ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Artvin'in Murgul ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Erenköy Kirazlar Mahallesi'nde su kanalı açan operatör Sedat Yavuz'un (47) kullandığı iş makinesi devrildi. Bu sırada iş makinesinin altında kalan Yavuz, yaşamını yitirdi.



Yavuz'un cansız bedeni, olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince çıkarıldı.



Evli ve bir çocuk babası olan Yavuz'un cenazesi, Murgul Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.