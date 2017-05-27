Ukrayna ve Kırgızistan'dan gelen 10 ormancı, orman zararlıları ile mücadele konusunda eğitildi.

Artvin'de, Ukrayna ve Kırgızistan'dan gelen 10 ormancıya, orman zararlıları ile mücadele konusunda eğitim verildi.



Artvin Orman Bölge Müdürü Selim Gurbetoğlu, AA muhabirine, ekosistemin herkesin sahip çıkması gereken bir olgu olduğunu söyledi.



Ormanları korumanın, iyileştirmenin ve artırmanın tüm insanların görevi olması gerektiğini belirten Gurbetoğlu, "Ormanlara zarar vermeden yararlanılmasının planlanması ne kadar önemli ise ormanların korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve varlığının artırılması da o kadar önemlidir. Bu bağlamda ormanların ve ormancılığın sınırının olmadığını düşünüyorum." dedi.



Gurbetoğlu, ülkelerin sınırları olduğunu ancak ekosistemin sınırları bulunmadığını ifade ederek, ormancıların tüm dünyada kutsal bir görev yürüttüğüne inandığını vurguladı.



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatı doğrultusunda, orman zararlılarıyla mücadele konusunda 13 ülkeye yönelik somut iş birliği eylem planı hazırlandığını anımsatan Gurbetoğlu, bu plan çerçevesinde Kırgızistan ve Ukrayna'da görev yapan ormancıları kentte ağırladıklarını dile getirdi.



Gurbetoğlu, Artvin Orman Bölge Müdürlüğünün, Kafkasya üzerinden gelen zararlılarla mücadele konusunda tecrübe sahibi olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"1966 yılında Kafkasya üzerinden gelen D'micans, 700 bin metreküp ladin ağacını kuruttu. Konuyla ilgili yapılan mücadelede 9 milyon adet R. Grandis üretilerek ormanlara salındı ve böylece biyolojik mücadele sonucunda doğal denge sağlandı. En tehlikeli kabuk böceği olarak ilan edilen Ips typographus, 2003-2009 yılları arasında 1 milyon metreküp ladin ağacını kuruttu. Bu kabuk böceği ile yapılan biyolojik, biyoteknik ve mekanik mücadele ile başarılı sonuçlar alınarak, Doğu Karadeniz Bölgesinde doğal denge sağlandı."



Eylem planı sayesinde, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü uzmanlarının, orman zararlılarıyla mücadele konusundaki tecrübelerini, yabancı ülkelerde görev yapan ormancı meslektaşlarıyla paylaşma fırsatı bulduğunu aktaran Gurbetoğlu, Kırgızistan ve Ukrayna'dan gelen 10 ormancıya 5 gün süreyle hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildiğini kaydetti.



Gurbetoğlu, misafir ormancıların eğitimlerinin dün Borçka ilçesinde gerçekleştirilen saha çalışmasının ardından tamamlandığını, bugün misafirlerini uğurlayacaklarını sözlerine ekledi.

