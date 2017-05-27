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ASELSAN'a ikinci sipariş geldi

ASELSAN tarafından geliştirilen ve savaş uçaklarına hassas atış kabiliyeti kazandıran ASELPOD sistemi için Pakistan’dan ikinci sipariş geldi. Toplam 16 adet ASELPOD alacak Pakistan, toplam 24.9 milyon dolar ödeyecek. Pakistan bu podları, Çin ile ortak geliştirdiği JF-17 savaş uçaklarında kullanacak.

ASELSAN'a ikinci sipariş geldi

Türk Hava Kuvvetleri için geliştirilen ASELPOD F-16 ve F-4E 2020 uçaklarında kullanılıyor. Sistem, çektiği görüntüleri pilotun önündeki ekrana aktarıyor. Hedef kamera ile takip edilirken lazer ile işaretleme yapılıyor. Hassas mühimmatlarla nokta atışı yapılabiliyor.

İLK SATIŞ GEÇEN YIL YAPILDI

ASELSAN, geçen yıl haziran ayında ilk ASELPOD ihracatını Pakistan’a yapmıştı. Pakistan bir yıl sonra yeniden sipariş verdi. ASELPOD, Pakistan’ın Çin ile ortak geliştirdiği JF-17 uçaklarında kullanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #ASELSAN #savaş uçakları #hassas atış kabiliyeti #aselpod #ikinci sipariş #pakistan #jf-17
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