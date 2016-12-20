Askeri helikopterle hasta kurtarma operasyonu

- Muş'ta kar nedeniyle yolu kapanan Arıköy köyünde rahatsızlanan KOAH hastası, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

MUŞ (AA) - Muş'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan 80 yaşındaki KOAH hastası, askeri helikopterle hastaneye götürüldü.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Üçevler Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahası içerisinde bulunan Arıköy köyünde ikamet eden KOAH hastası Şerefettin Sılkım'ın rahatsızlandığı belirtildi.

Haber verilmesi üzerine Muş İl Jandarma Komutanlığı Harekat Merkezince 112 Acil Sağlık Hizmetleri birimine hastanın durumu hakkında bilgi verildiğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hastanın sevkinin sağlanması istenmiş fakat hava muhalefeti nedeni ile ambulans helikopterin hastanın bulunduğu köye ulaşamaması nedeniyle tahliyesi gerçekleştirilememiştir. 18 Aralık'ta Muş 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli doktor ile yapılan görüşmede, hasta yakınları tarafından bildirilen şikayetler göz önüne alındığında hastanın acil olarak en yakın hastaneye tahliyesinin uygun olacağı anlaşılmıştır. Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopteri 18 Aralık günü saat:13.00 sıralarında Van ilinden havalanmış fakat hava muhalefeti nedeni ile Bitlis-Tatvan civarında geri dönüşe geçmiştir. Hava şartlarının düzelmesi üzerine yapılan koordine sonrası Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığına ait askeri helikopter ile Muş Devlet Hastanesi tarafından görevlendirilen sağlık personelinin de alınması ile köyde bulunan Şerefettin Sılkım'ın Muş Devlet Hastanesine tahliyesi gerçekleştirilmiştir."