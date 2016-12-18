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'Aşkımı toprağa gördüm' dedi, polis alarma geçti!

Aşık olduğunu söylediği kız için sürekli buluştuğu yere mezar kazıp, üzerine mezar taşı, bir buket çiçek ve not bırakan polisi alarma geçirdi.

'Aşkımı toprağa gördüm' dedi, polis alarma geçti!

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi 136080. Sokak üzerinde boş bir araziye beyaz bir araçla gelen kimliği belirsiz şahıs, burada çukur kazmaya başladı. Aşırı yağmura rağmen kazma kürekle çukur açan şahsı gören çevredeki vatandaşlar, devriye ekiplerine durumu anlattı.

Polis, Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şubesi ekiplerini bölgeye çağırdı. Bölgeye gelen ekipler olay yeri ve çevresinde yaptıkları araştırmada kimseye ulaşamazken, boş bir mezar, üstünde ise mezar taşı, bir buket çiçek ve not buldu. Polis ekipleri, olayın sırrını ise buldukları "Artık sana olan aşkımı, buluştuğumuz bu yerde toprağa gömdüm" yazılı notla çözdü.

Polis, beyaz araçla geldiği iddia edilen şahsın kimliğini belirlemeye çalışıyor.


Kaynak: İHA
Etiketler; #gaziantep polis
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