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Ateşe verilen evde anne ve 2 çocuğunun ölümü

Gaziantep'te eşi ve 2 çocuğunun ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

Ateşe verilen evde anne ve 2 çocuğunun ölümü

Gaziantep'te oturduğu evi ateşe verdikten sonra eşi ve 2 çocuğunun ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Merkez Şahinbey ilçesindeki İstiklal Mahallesi'nde 28 Mayıs'ta evini ateşe vererek eşi Fatma (28) ile çocukları Mervenur (1) ve İlknur'un (6) ölümüne yol açan, olayda hafif yaralanan Abdulkadir Öztürkmen (31) tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra adliyeye getirildi.

Öztürkmen, savcılıktaki işlemlerin ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Gaziantep'te 28 Mayıs'ta Abdulkadir Öztürkmen, evini ateşe verip eşini bıçaklamış, çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuğu ile eşi hayatını kaybetmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #savcı #katil zanlı #baba tutuklandı #Ateşe verilen evde anne ve 2 çocuğunun ölümü
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