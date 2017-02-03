Atilla'dan Sur esnafına ziyaret

İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla, Sur esnafını ziyaret etti

İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Sur'daki esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.



Sur ilçesi Gazi Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Atilla, esnaf ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.



Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Cumali Atilla, bir süre sohbetti.



Atilla, caddedeki vatandaşlarla da yakından ilgilendi.