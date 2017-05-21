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ATV aracıyla uçuruma yuvarlanan doktor öldü

Nevşehir'de ATV arazi aracıyla gezinti yaparken uçuruma yuvarlanan doktor hayatını kaybetti.

ATV aracıyla uçuruma yuvarlanan doktor öldü

Özel Kapadokya Hastanesinde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Barış Altuntaş (40), merkeze bağlı Göreme beldesinde kiraladığı arazi aracıyla bölgede gezintiye çıktı.

Kılıçlar Vadisi mevkisine geldiğinde aracın hakimiyetini yitiren Altuntaş, uçuruma yuvarlandı.

Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Altuntaş'ın cenazesi, savcının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #atv #uçurum #yuvarlanma #Nevşehir #doktor #ölüm
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