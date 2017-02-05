İstanbul'da feci kaza: Yaralılar var
İstanbul'da feci kaza: Yaralılar var
SON DAKİKA: Milli yıldız resmen Dortmund'da!
SON DAKİKA: Milli yıldız resmen Dortmund'da!
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere çağrı
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere çağrı
Huber Köşkü'nde sürpriz zirve
Huber Köşkü'nde sürpriz zirve

Av tüfeğiyle kendini vurdu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir genç, av tüfeğiyle kendini vurarak intihar etti.

Av tüfeğiyle kendini vurdu
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bayat köyünde arkadaşına misafir olarak geldiği iddia edilen Mardin nüfusuna kayıtlı Murat Uğur (26) isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle av tüfeği ile karnına ateş ederek intihar etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden Uğur'un cenazesi, Cumhuriyet Savcılığının yaptığı inceleme sonrası Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tosya ilçe jandarma ekipleri intiharla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
Önceki Haber
Melo’dan TFF’ye eleştiri
Sonraki Haber
Nevşehir’de sobadan sızan gaz can aldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.