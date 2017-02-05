Av tüfeğiyle kendini vurdu

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bayat köyünde arkadaşına misafir olarak geldiği iddia edilen Mardin nüfusuna kayıtlı Murat Uğur (26) isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle av tüfeği ile karnına ateş ederek intihar etti.Kaynak: İHA
Olay yerinde hayatını kaybeden Uğur'un cenazesi, Cumhuriyet Savcılığının yaptığı inceleme sonrası Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tosya ilçe jandarma ekipleri intiharla ilgili soruşturma başlattı.
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