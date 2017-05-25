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Avcılar'ın davulcuları hazır

Ramazan sayılı günler kaldı. Sahur vaktinin habercileri davulcular da son hazırlıklarını yapıyor..davulcusu olmak için başvuru yapan 38 kişi 4 günlük bir eğitime alındı. Ritim ve mani dersi alan davulcular eğitimi tamamladı. Avcılar Belediyesi de kursu başarıyla tamamlayan davulculara kimlik ve yeleklerini dağıttı.

Avcılar'ın davulcuları hazır

Ramazan gelmeden mani söylediler, davulla tüm hünerlerini sergilediler..

İstanbul Avcılar'da Ramazan davulcusu olmak için başvuru yapan ve elemeleri geçen 38 davulcu 4 günlük eğitimden geçti. 

Avcılar Belediyesi tarafından davulculara usta eğitmenler tarafında ritim eğitimi verildi. 

Açık ve kapalı alanda çalışma yapan davulcular da  hem davul çaldı hem de mani söyledi..

4 günün sonunda da sıra kimlik ve yelekleri almaya geldi.. Davulcuların kimliklerini Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli verdi..

Benli, kimliği olmayan davulcuların zabıtaya şikayet edilemsini istedi. 

Ramazan davulcularının da Avcılar halkından bir isteği vardı.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #avcılar #davul #hazırlık #ramazan #sahur
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