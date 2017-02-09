Avcılardan yaban hayvanlarına yem desteği

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, avcıların katılımıyla Karacadağ eteklerindeki yaban hayvanlarına yem desteğinde bulunuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçen Has Siverek Avcılık ve Atıcılık Derneği üyeleri, yaban hayvanlarına yem bırakma taleplerini iletti.

Yanlarına yemleri alan ekipler, yaban hayvanlarının yoğun bulunduğu Karacadağ eteklerinde avcılarla bir araya geldi. Burada yem balyalarını omuzlarına alan avcılar ve görevliler, kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu bölgelere yiyecek bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü Ekip Amiri Ceren Şahin Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kışın Karacadağ bölgesine aralıklarla kar yağdığını söyledi.

Karın bitki örtüsünün üstünü kapatması nedeniyle hayvanların açlık sorunuyla karşı karşıya kaldığını belirten Akpınar, "Avcılarımızın yönlendirmesiyle yaban hayvanlarına yem bıraktık. Bu bölgede kınalı keklik ve yaban tavşanları daha fazla görüldüğü için onlara uygun yemleme yaptık." dedi.

Kar kalınlığının fazla olması nedeniyle yemlerin dağıtımında zorlandıklarını ifade eden Akpınar, yemleri hayvanların yoğun görüldüğü bölgelere bıraktıklarını kaydetti.

Dernek Başkanı Şehmus Güzen de avcı olmalarına rağmen yaban hayvanlarını korumak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Hayvanların kış şartlarında aç kalmaması için yetkililerle hareket ettiklerini vurgulayan Güzen, "Onlarla zor şartlarda yaban hayvanları için yem dağıttık. Doğa koruma ekipleriyle her yıl böyle çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Hepimiz belgeli avcıyız. Lütfen hiç kimse kaçak avcılık yapmasın, nesli tükenen hayvanları avlamasın, kurallara uysun." ifadelerini kullandı.