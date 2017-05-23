Merkez Av Komisyonu, devlet ve genel avlaklarda haftanın 7 günü olan avlanma süresini 2017-2018 av dönemi̇nde çarşamba, cumartesi ve pazar günü olmak üzere 3 gün ile sınırlandırdı

Merkez Av Komisyonu (MAK), devlet ve genel avlaklarda haftanın 7 günü olan avlanma süresini 2017-2018 av dönemi̇nde çarşamba, cumartesi ve pazar günü olmak üzere, 3 gün ile sınırlandırdı.

4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunun 3'üncü maddesi kapsamında oluşturulan Merkez Av Komisyonu (MAK) 3 Mayıs 2017 tarihinde toplanarak, Türkiye'de avlanma usul ve esaslarını belirledi.

MAK'ın 2017-2018 av dönemi̇ kararı 22 Mayıs 2017 tarih ve 30073 sayılı Resmi Gazete'nin Mükerrer sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, devlet ve genel avlaklarda haftanın 7 günü olan avlanma bu av döneminde çarşamba, cumartesi ve pazar günü olmak üzere (Resmi ve idari tatiller dahil) 3 gün ile sınırlandırıldı.

Birinci grup kuşlardan bıldırcın ve üveyik avı, dördüncü grup kuşlardan alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası ve saksağan avı, dördüncü grup memelilerden yaban domuzu ve çakal avı bir önceki av döneminde 13 Ağustos 2016 tarihinde başlamış olup bu av döneminde ise Ege, Marmara ve bir hafta geç olmak üzere 19 Ağustos'ta başlayacak. Diğer bölgelerde ise iki hafta geç olmak üzere, 26 Ağustos'ta başlayacak.



Av sezonu 25 Şubat 2018 tarihinde kapanacak

Av sezonu ise bir önceki av döneminden bir gün önce olmak üzere, 25 Şubat 2018 tarihinde kapanacak. Avın açılış ve kapanış tarihleri her yıl avına izin verilen av hayvanlarının üreme dönemi dikkate alınarak belirleniyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4915 sayılı kanun uyarınca Türkiye'de yaşayan yaban hayvanı sayısını 150 memeli, 481 kuş ve 130 sürüngen tür olmak üzere, toplam 761 olarak belirledi. Ayrıca Bakanlık 10 memeli ve 103 kuş olmak üzere ,113 türü av hayvanı olarak tespit etti.



Belirlenen av hayvanlarından hangilerinin avlanacağına MAK karar veriyor. 2017-2018 av döneminde geçen yıldan farklı olarak, "boz kazın" avı yasaklandı. Bu av döneminde MAK, 6 memeli ve 29 kuşun avına izin verdi.



MAK, bu av döneminde avcı başına günlük av hayvanı limitlerini de belirledi. Bir önceki av döneminden farklı olarak üveyiğin limiti 8'den 5'e düşürüldü, tahtalının limiti 3'den 4'e, yaban domuzunun limiti ise 2'den 5'e çıkarıldı.



Silah ve araç gereçlerin taşınması

Bu av döneminde MAK, av hayvanlarının taşınması ve avlanma gayesi dışında mücadele amacıyla avlanma esaslarını ve bu avlanmalarda kullanılacak silah ve araç gereçlerin taşınması, köpek bulundurulması, eğitilmiş köpeklerle avlanma esaslarını, avlanan av hayvanlarının taşınması ve etlerinin değerlendirilmesi ile tüfeklerin taşınmasını da karara bağladı.

İl bazında koruma altına alınan av hayvanlarını, avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçları, gereçleri ve bunların özelliklerini, avlanma esaslarını, yasaklanan avlanma usullerini de belirlendi.

2017-2018 av döneminde bir önceki av döneminde olduğu gibi genel, devlet, örnek ve özel avlaklar ile bu avlaklarda avlanmaya yönelik kurallar MAK kararı ile avcılara duyuruldu.