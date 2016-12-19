AVM çıkışı hafriyat kamyonu eziyordu!

İstanbul Beşiktaş'ta genç bir kadın, hızla gelen hafriyat kamyonunun altında kaldı. Ezilmekten son anda kurtulan kadın, olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı

İstanbul'da hafriyat kamyonu terörüne bir yenisi daha eklendi.



Beşiktaş'ta evine doğru giden genç kadın, hızla gelen bir hafriyat kamyonun altında kaldı.



Kamyon şoförünün aniden frene basmasıyla ezilmekten son anda kurtulan genç kadın dakikalarca kamyonun altında kurtarılmayı bekledi.



Olayın şokunu atlatamayan kadını çevredeki vatandaşlar konuşarak sakinleştirmeye çalıştı.



Olay yerine giden sağlık ekipleri hafif yaralanan kadını, kamyonun altından sedyeye alarak ambulansa kaldırdı.



İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.



Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.







ulusalkanal.com.tr