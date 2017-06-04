İstanbul'da iki kıtayı deniz altından birbirine bağlayan Avrasya Tünelinden artık servis minibüsleri de geçebilecek. Yılda yaklaşık 2, 5 milyon yolcu taşıyan servis şoförleri, geçiş ücretlerine indirim yapılmasını talep etti.

İstanbul'da artık servisçiler Avrasya Tünelini de kullanabilecek.



Açıklama İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk'ten geldi.



Öztürk, yolculardan ve şoförlerden gelen yoğun talep üzerine alındığını kaydetti.



Günde yaklaşık 2 buçuk milyon yolcunun taşındığına dikkat çeken Öztürk, geçiş ücretlerine indirim yapılması gerektiğini kaydetti.



Geçtiğimiz yıl sonunda açılan tünelden otomobiller için 16 lira 60 kuruş, minibüslerden de 24 lira 90 kuruş ücret alınıyordu.



Söz konusu ücretlerin 1 Şubat 2018 yılına kadar geçerli olduğu belirtilmişti.





ulusalkanal.com.tr