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Aydın'da adam kaçırma iddiası

Otomobille kaçırılma anı güvenlik kamerasına yansıyan kişi, kendisini kaçıranlardan şikayetçi olmadı

Aydın'da adam kaçırma iddiası

 Aydın'da üç kişi tarafından kaçırılma anları güvenlik kamerasına yansıyan şahıs şikayetçi olmazken, gözaltına alınan şüphelilerden ikisi farklı suçlardan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde sokakta yürüyen N.A, adres sormak için yanında duran otomobildekilere yol tarif ettiği sırada arkasından yaklaşan bir kişinin boğazına sarılması sonrası araca bindirilerek kaçırıldı.

Çevredekilerin haber vermesiyle soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçırılan kişinin aynı gün serbest bırakıldığını belirledi.
İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen N.A'nın şüphelilerin arkadaşı olduğunu, kendisine şaka yaptıklarını iddia ettiği ve şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçırma olayına karışan şüphelilerin C.K, B.E ve İ.A olduğunu belirledi. Zanlıları yakalayan ekipler, C.K ve B.E'nin "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "konut dokunulmazlığı ihlali" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğunu saptadı.
İ.A, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken diğer şüpheliler tutuklandı.
Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde N.A'nın arkasından boğazına sarılan ve araçtan inen kişiler tarafından zorla otomobile bindirildiği anlar görülüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #adam kaçırma #güvenlik kamerası #şüpheli
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