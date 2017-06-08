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Aydın'da kamyonetin çarptığı otomobil gölete devrildi: 3 ölü

Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonetin çarptığı otomobilin gölete devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'da kamyonetin çarptığı otomobil gölete devrildi: 3 ölü

Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonetin çarptığı otomobilin gölete devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Ali A'nın kullandığı 09 YH 056 plakalı kamyonet, Didim-Doğanbey yol ayrımında önünde seyir halinde bulunan Merve Yalçınkaya (18) idaresindeki 09 SE 991 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, yol kenarındaki gölete devrildi. 

112 Acil Servis ekipleri, araçtan çıkamayan sürücü, annesi Hatice (40) ile kız kardeşi Zahide Aleyna Yalçınkaya'nın (7) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Eşi ve iki kızını kaybeden Adnan Yalçınkaya ile yakınları, kaza yerinde sinir krizi geçirdi.

Anne ve iki kızının cenazeleri, savcının incelemesinin ardından Söke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Ali A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #aydın #kamyon #gölet
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