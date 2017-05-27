Söke ilçesinde meydana gelen kazada tanker sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde mazot yüklü tanker devrildi, sürücüsü yaralandı.



Aydın'dan Söke'ye gitmekte olan Sinan Can yönetimindeki 35 NCY 78 plakalı mazot yüklü tanker Sazlı Mahallesi yakınlarında devrildi.



Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaptı. Can, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.