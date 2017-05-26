Karpuzlu ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti, biri ağır yaralandı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 09 LS 303 plakalı otomobil ile 43 DL 551 plakalı tır, Aydın-Karpuzlu karayolu Yörükler Mahallesi mevkisinde çarpıştı.



Kazada, otomobilde bulunan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti, biri ağır yaralandı. Tır sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.



Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.



Yaralı, çevredeki bir hastanede tedavi altına alındı.



Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.