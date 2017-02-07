Aydın'da silahlı market soygunu: 2 şüpheli tutuklandı

Nazilli ilçesindeki bir marketten silahlı soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki marketten silahlı soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.



Marketin güvenlik kamerası kayıtlarından soygunu yaptıkları belirlenen ve gözaltına alınan O.K. (15) ve M.C.A'nın (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Şüphelilerden O.K, İzmir Aliağa Şakran Cezaevine, M.C.A. ise Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutukevine gönderildi.



Nazilli'de dün markete gelen 2 şüpheli, silahla içeriye girip kasadaki 600 lirayı alarak olay yerinden kaçmıştı. Marketin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimlikleri belirlenmişti. Şüphelilerin olaydan sonra trene binerek kaçtıkları tespit edilmişti.