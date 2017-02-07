Maçka Parkı'nda tünel inşaatı
Maçka Parkı'nda tünel inşaatı
Kayyum atandı
Kayyum atandı
Rusya'dan ABD'ye İran yanıtı
Rusya'dan ABD'ye İran yanıtı
İran'dan ABD'ye nasihat
İran'dan ABD'ye nasihat

Aydın'da silahlı market soygunu: 2 şüpheli tutuklandı

Nazilli ilçesindeki bir marketten silahlı soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'da silahlı market soygunu: 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki marketten silahlı soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Marketin güvenlik kamerası kayıtlarından soygunu yaptıkları belirlenen ve gözaltına alınan O.K. (15) ve M.C.A'nın (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerden O.K, İzmir Aliağa Şakran Cezaevine, M.C.A. ise Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutukevine gönderildi.

Nazilli'de dün markete gelen 2 şüpheli, silahla içeriye girip kasadaki 600 lirayı alarak olay yerinden kaçmıştı. Marketin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimlikleri belirlenmişti. Şüphelilerin olaydan sonra trene binerek kaçtıkları tespit edilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #2 şüpheli #aydın #nazilli #tutuklandı #silahlı soygun
banner863
Önceki Haber
Adıyaman'da bahçe duvarı yıkıldı: 1 ölü, 1 yaralı
Sonraki Haber
Trabzonspor 300 milyon liralık gelir bekliyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.