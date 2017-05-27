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Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Sultanhisar'da direğe çarpan otomobildeki genç, hayatını kaybetti.

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Hakan Lekesiz’in (27) kullandığı 48 RC 125 plakalı otomobil, ilçe girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından da yol kenarındaki direğe çarptı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaz yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü ile birlikte Cevdet Kılıç (30) ve Onur Dumanoğlu'nu (17) Nazilli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Dumanoğlu, hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #sultanhisar #direğe çarpma
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